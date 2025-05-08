В «Автово» добавили QR-коды с мозаикой вестибюля

Колонны станции «Автово» теперь оснащены QR-кодами, позволяющими «оживить» мозаичные панно вестибюля через цифровые технологии.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», мозаичное панно было выполнено в мастерской Академии художеств СССР по эскизам Воронецкого и Соколова. На нем запечатлена женщина с младенцем на фоне развевающихся знамен и орденских лент.

Композицию дополняют лозунг «Миру – Мир» и цитата с медали Победы: «Наше дело правое. Мы победили».

В оформлении станции присутствуют лавровые и дубовые ветви, звезды, мечи и прочая военная символика.