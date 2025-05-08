Turkish Airlines может запустить рейсы в Петербург и Москву

Росавиация ведет переговоры с авиакомпанией Turkish Airlines по вопросу осуществления авиарейсов в Россию.

В настоящее время агентство рассматривает и согласовывает предложенные авиакомпанией планы полетов в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Кроме того, отмечается, что российская авиакомпания Azur Air и турецкий перевозчик SouthWind планируют выполнить дополнительные рейсы между Россией и Турцией. Эти меры принимаются в том числе для перевозки пассажиров, столкнувшихся с проблемами при вылете рейсами других авиакомпаний.

Росавиация подчеркивает, что поддерживает постоянный диалог с Turkish Airlines для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением рейсов в российские города.

Напомним, что 6 и 7 мая в петербургском аэропорту Пулково наблюдался коллапс в связи с большим количеством перенесенных, отмененных, а также перенаправленных рейсов.