В честь памяти жертв ВОВ Пискаревское кладбище посетили игроки ФК «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» отдал дань памяти жертвам Великой Отечественной войны, посетив Пискаревское мемориальное кладбище.

Эта акция стала ежегодной традицией клуба, пишет пресс-служба ФК «Зенит». Колонну возглавили Михаил Кержаков и Андрей Мостовой. К ним присоединились представители баскетбольной команды, «Зенита-2», женской команды и юные воспитанники «Газпром»-Академии.

Евгений Латышонок отметил важность сохранения памяти о войне не только в День Победы, подчеркнув, что трагедия коснулась каждой семьи в стране.

Участники церемонии возложили цветы к монументу «Мать-Родина» и почтили память павших минутой молчания.

Пискаревское кладбище является местом захоронения сотен тысяч жителей Ленинграда и воинов, погибших во время блокады и защиты города.