На Дворцовой площади в Петербурге завершился парад в честь Дня Победы

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге завершился парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Данное мероприятие является одним из главных событий в программе праздника.

Перед началом шествия на главной площади города чествовали ветеранов. Участников войны, которых провезли на специальных автомобилях под аплодисменты собравшихся. Вместе с ними в параде приняли участие военнослужащие группировки войск «Север», сформированной в начале 2024 года на базе воссозданного Ленинградского военного округа.

Церемонию принимал врио командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев, а командовал парадом врио начальника штаба округа генерал-майор Михаил Лысенко. По многолетней традиции шествие открыл сводный расчет юных барабанщиков Санкт-Петербургского Суворовского военного училища и Кронштадтского морского кадетского корпуса.

В этом году к параду впервые присоединились курсанты университета ФСИН. Также в шествии участвовали будущие сотрудники МЧС — учащиеся университета имени Героя России генерала армии Зиничева.

Отметим, что всего по Дворцовой площади прошли свыше 5,5 тысячи военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона, представлявших все виды и рода войск Вооруженных Сил России, а также больше 100 единиц современной военной техники.

Во время парада Дворцовой площади на Ростральных колоннах зажгли факелы. Огонь будут поддерживать до полудня, а затем вновь зажгут вечером — с 19:00 до 23:00.