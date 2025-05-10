При пожаре на Рыбацком проспекте пострадали двое и один человек погиб

У подъезда дома на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге загорелся мусор, огонь перекинулся на коридор и квартиры.
Около двух часов дня 9 мая в дежурную часть обратилась 36-летняя петербурженка. Женщина сообщила о пожаре в доме на Рыбацком проспекте.
Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что в 14:30 произошло возгорание бытового мусора у запасного входа в 16-этажный дом.
В ходе пожара спасателям удалось эвакуировать десять жителей первого этажа. Однако при возгорании погибла 68-летняя консьерж дома. Женщина скончалась от полученных ожогов на месте происшествия.
Как стало известно Gazeta.SPb, на данный момент специалисты оценивают размер материального ущерба.
Также в результате возгорания пострадали 18-летняя и 45-летняя петербурженки. Медики нашли у них признаки острого ингаляционного отравления продуктами горения. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии.
На данный момент причина возгорания не установлена. Огонь перекинулся с балкона первого этажа на общий коридор, повредив его и двери пяти квартир.