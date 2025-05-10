Гол Нино принес преимущество «Зениту» в первом тайме матча против «Динамо»

ФК «Зенит» одерживает победу в первом тайме матча против махачкалинского «Динамо» благодаря голу Нино на 37-й минуте.
В субботу на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом». Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков.
В стартовый состав «Зенита» вошли вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков, Дуглас Сантос, Ваня Дркушич и Нино, полузащитники Вильмар Барриос, Густаво Мантуан и Луис Энрике, нападающие Педро, Александр Соболев и Лусиано.
Отметим, что по итогам первого тайма «Зенит» смог получить преимущество. На 37-й минуте игры Нино головой после подачи с углового открыл счет.
Напомним, что перед этим матчем клуб из Петербурга занимал вторую строчку в турнирной таблице с 57 очками после 27 туров. В свою очередь «Динамо» из Махачкалы с 27 очками располагается на 11-й позиции.