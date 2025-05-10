В Смольном обсудили перспективы партнерства между Петербургом и Венесуэлой

В субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом. На встрече в Смольном стороны обсудили экономическое сотрудничество, совместные проекты в промышленности и гуманитарной сфере.

На встрече в Смольном представители городской администрации отметили, что для Петербурга большая честь принимать в городе-герое Ленинграде. В дни празднования юбилея Победы Венесуэла продемонстрировала солидарность с Россией, подтвердив, что подвиг советского народа навсегда останется в памяти поколений.

В ходе визита стороны обсудили перспективы развития партнерства между Петербургом и Венесуэлой. Особое внимание на мероприятии было уделено экономическому и гуманитарному сотрудничеству, сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

Предприятия из Северной столицы готовы предложить венесуэльским партнерам продукцию судостроительных и машиностроительных заводов, фармацевтических компаний, а также IT-решения. Также большой потенциал есть у сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, культуры и туризма.