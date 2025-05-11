Инцидент с таксистом и коляской пенсионерки стал поводом проверки СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию о нарушении прав пожилой петербурженки. Причиной послужил отказ таксиста перевезти инвалидную коляску 90-летней блокадницы.

Как сообщает пресс-служба СК России, инцидент произошел 9 мая, когда водитель вызванного жительницей блокадного Ленинграда такси не захотел поместить инвалидную коляску багажник и отказался везти пенсионерку. Причины, по которым это случилось, не известны.

Узнав о нарушении прав жительницы Северной столицы из одного из Telegram-каналов, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Центральный аппарат Следственного комитета будет контролировать ход проверки.