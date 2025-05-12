ПАО «Аэрофлот» выплатит компенсацию не улетевшему в Стамбул петербуржцу

Во Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрели дело о защите прав потребителя, в котором житель города выступил против авиакомпании «Аэрофлот».

Поводом для обращения в суд стал отказ в посадке на рейс Санкт-Петербург — Стамбул, пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сотрудники авиакомпании потребовали документы, подтверждающие право на въезд в Турцию, несмотря на предъявленный паспорт и студенческий вид на жительство. Договор был расторгнут, а деньги за билет не возвращены. Чтобы не пропустить экзамен, пассажир приобрел другой билет и успешно добрался до Стамбула через Дубай, используя те же документы. Он потребовал компенсацию за билеты, такси и моральный вред.

Суд установил, что у истца на момент вылета имелся действующий вид на жительство, позволяющий ему находиться в Турции, а также что россияне могут посещать Турцию без визы на срок до 30 дней.

Решением суда «Аэрофлот» обязан выплатить пассажиру более чем 162 тысяч рублей, включая стоимость билета, убытки, компенсацию морального вреда и штраф.