Компенсацию в 440 тысяч рублей получит петербуржец за ДТП с участием грузовика

В Санкт-Петербурге владелец автомобиля Audi получил компенсацию в размере почти 440 тысяч рублей от гипермаркета, чей водитель грузовика стал виновником ДТП. Судебные приставы обеспечили взыскание средств в пользу автомобилиста.

Инцидент произошел в октябре 2023 года, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу. В результате аварии у Audi были зафиксированы серьезные повреждения, стоимость восстановительного ремонта оценили в 1,2 млн рублей. Автовладелец получил страховые выплаты по ОСАГО и добровольному страхованию на сумму более чем 800 тысяч рублей, однако этих средств не хватило для полного возмещения ущерба.

После обращения в Приморский районный суд Санкт-Петербурга тот обязал гипермаркет выплатить владельцу Audi почти 440 тысяч рублей, включая судебные издержки.

Во избежание уплаты исполнительского сбора компания-должник оперативно перечислила необходимую сумму пострадавшему после уведомления о возбуждении исполнительного производства, которое по итогу было завершено.