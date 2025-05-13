Петербург вошел в рейтинг популярных летних направлений в России

Краснодарский край возглавил рейтинг самых популярных у россиян внутренних направлений этим летом. В список вошел и Петербург. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В беседе с NEWS.ru Ломидзе отметила, что Краснодарский край, безусловно, остается наиболее востребованным направлением. По ее словам, в топ-5 популярных регионов также входят Москва, Петербург, Ставропольский край и республики Северного Кавказа, особенно выделяется Дагестан.

Ломидзе сообщила, что внутренний туристский поток увеличился практически во всех регионах России. Как она уточнила, значительную часть путешественников составляют жители соседних областей.