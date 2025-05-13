Путин назвал Мариинский театр символом русской культуры

Мариинский театр одним из символов России и мировым центром музыкального искусства.

Президент России Владимир Путин назвал Мариинский и Большой театры мощными символами страны и воплощением великой русской культуры.

На встрече с членами попечительских советов в Кремле театров глава государства рассказал, что учреждения являются гордостью России, а также мировыми центрами музыкального искусства.

Путин добавил, что для России крайне важно четко представлять перспективы их развития.

Отметим, что Мариинский театр — один из старейших и ведущих музыкальных театров России. Его главное здание, признанное культурным наследием федерального значения, находится на Театральной площади. Оно было возведено в 1859–1860 годах по проекту архитектора Катерино Кавоса и названо Мариинским в честь императрицы Марии Александровны.