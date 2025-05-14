Фрукты в России могут подорожать из-за плохого урожая в Крыму

Экономист Николай Кульбака, кандидат экономических наук, прогнозирует рост цен на фрукты и ягоды в розничных сетях России. По его мнению, это связано с неурожаем в Крыму.

В беседе с «360.ru» экономист заявил, что неурожай действительно приведет к росту цен, однако пока преждевременно говорить о значительном скачке стоимости. Он пояснил, что масштаб подорожания будет зависеть от множества факторов, включая объемы импорта, колебания курса рубля, санкционную политику в отношении России и других обстоятельств.

Эксперт подчеркнул, что недостаток отечественных фруктов и ягод является для России привычной ситуацией, которая традиционно компенсируется за счет импортных поставок. Кульбака отметил, что страна никогда полностью не обеспечивала собственные потребности в фруктово-овощной продукции и не способна это сделать в принципе из-за неблагоприятных климатических условий для выращивания и ограниченных объемов производства там, где такая возможность существует. В связи с этим, по его словам, импорт останется важным источником снабжения.