Авито запустил интерактивный урок по кибербезопасности

12 мая в офисе Авито в Санкт-Петербурге состоялся открытый «Урок цифры» для петербургских учеников 3 класса, в рамках которого была раскрыта тема «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». Авито впервые стал партнером проекта и разработал собственный игровой тренажер с тремя разными уровнями для младших, средних и старших классов.

Авито провел исследование, в котором выяснил, какую информацию интернет-пользователи Северо-Западного федерального округа (СЗФО) считают особенно чувствительной, и какие каналы предпочитают для общения при совершении сделок. Лишь 18% пользователей допускают возможность обмениваться личными контактами для общения напрямую в сторонних мессенджерах или по телефону. 57% опрошенных подчеркивают важность сохранения в тайне своих личных данных, таких как ФИО и адрес, а еще 23% респондентов в числе наиболее чувствительных данных назвали номер мобильного телефона.

Показатели по Санкт-Петербургу несколько иные. Только 16% пользователей готовы делиться личными контактами при общении с незнакомцами. 62% респондентов считают критически важным защиту персональных данных, таких как ФИО и адрес. Еще 26% участников опроса назвали номер телефона одной из самых важных конфиденциальных данных.

Для развития у школьников цифровых компетенций и ранней профориентации Авито запустил первый собственный тренажер в проекте «Урок цифры»: «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». Организаторы проекта — АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития и связи и Министерство просвещения РФ. В уроке от Авито дети познакомились с базовыми правилами безопасности через игровые задания, такие как создание надежных паролей и распознавание подозрительных объявлений.

По сюжету главные герои Запятыня, Скобец и братья Слэши знакомятся с представителем приюта для животных, который решил создать профиль на платформе объявлений, чтобы пристраивать животных и зарабатывать деньги на помощь приюту. Но он не знает, как сделать это эффективно и безопасно. Оказывается, что у классного руководителя ребят есть одноклассник — сотрудник команды антифрода Авито.

За правильное решение заданий школьники получают виртуальные баллы, которые смогут направить на помощь людям или животным прямо внутри игры. Впоследствии Авито конвертирует баллы в реальные средства, которые будут переданы выбранным организациям: в фонд помощи бездомным животным «Рэй», фонд помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Обнаженные сердца» или на приобретение инвентаря для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».