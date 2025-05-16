Петербуржцам объяснили, почему иногда автобусы уезжают от бегущего пассажира

Петербургским пассажирам объяснили, почему автобусы не всегда дожидаются опаздывающих. Ситуация, когда общественный транспорт уезжает прямо перед носом, знакома многим, но стоит понимать, что за этим решением стоят соображения безопасности.

Как объяснили в пресс-службе АО «Третий парк», водитель автобуса, закрыв двери, сразу переключает внимание на обстановку в салоне, следя за тем, чтобы все пассажиры заняли свои места и держались за поручни. Затем он оценивает дорожную ситуацию и начинает движение, соблюдая правила. Из-за ограниченного обзора в боковых зеркалах водитель может просто не заметить бегущего пассажира.

Попытки догнать отъезжающий автобус опасны, так как это может привести к травмам или спровоцировать аварийную ситуацию. Современные автобусы не начнут движение с открытыми дверями, а водитель откроет их повторно, только если это безопасно для всех участников движения.

Поэтому, чтобы избежать риска, лучше спокойно дождаться следующего автобуса. Безопасность всегда важнее нескольких минут ожидания, заключили в АО «Третий парк».