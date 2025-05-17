Утром в субботу из Пулково в Москву не вылетят восемь рейсов

В субботу утром восемь рейсов от «Аэрофлота» не вылетят из Пулково в Москву. Также в аэропорту Санкт-Петербурга задержался вылет двух самолетов.

Восемь отмененных рейсов от «Аэрофлота» следовали в Москву. Среди них оказались FV 6019, FV 6804, FV 6941 и FV 6040.

Кроме того, рейс FV 6929 авиакомпании «Аэрофлот» в Горно-Алтайск не вылетел по расписанию. Самолет должен был взлететь в 0:35.

Также был отменен рейс U6 2879 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Душанбе с запланированным вылетом в 17:20.

Рейс FV 6117 авиакомпании «Аэрофлот» в Волгоград задержался и вылетел в 9:35 вместо запланированных 9:10.

Также задержался вылет рейса N4 281 авиакомпании Nordwind Airlines в Калининград. Самолет вылетел в 9:50, хотя изначально должен был взлететь в 9:25.