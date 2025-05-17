Байкеры собрались в Петербурге на открытие мотосезона

В субботу на территории Санкт-Петербурга проходит открытие мотосезона. В этом году мероприятие обещает стать самым масштабным за последние годы.

Фестиваль, который традиционно привлекает десятки тысяч участников и зрителей, впервые проходит в расширенном формате. Читатели Gazeta.SPb заметили, что байкеры собрались у Ботанического сада. После они проехались по Каменноостровскому проспекту и завершили свою поездку у станции метро «Петроградская».

Кульминацией фестиваля станет шествие по центральным улицам города, завершающееся световым шоу на площади Александра Невского с фаер-шоу и живой музыкой.

Организаторы обещают рекордное количество участников и зрителей, а также насыщенную развлекательную программу: фотозоны, торговые ряды с экипировкой и встречи с представителями ведущих мотоклубов. Среди почетных гостей — звезды спорта, кино и бизнеса.