С июня пенсионерам старше 80 лет добавят к пенсии до 10 тысяч рублей

С 1 июня 2025 года повышение пенсий затронет граждан, достигших 80-летнего возраста в мае.

Им будет назначена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии — ежемесячная прибавка составит 8,7 тысячи рублей. Такую же надбавку получат инвалиды I группы, если инвалидность установлена в мае. Доплата за уход за пенсионерами составит 1,3 тысячи рублей.

Общий размер увеличения пенсии при оформлении ухода может достигать около 10 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм».

Он уточнил, что перерасчет будет произведен автоматически, и пенсионерам не потребуется обращаться в Социальный фонд России (СФР) с заявлениями.

Кроме того, с июня по август 2025 года для пенсионеров будет доступен льготный проезд к садовым участкам. В одних регионах запустят бесплатные автобусные маршруты, в других — скидки до 50% на пригородный транспорт.

По словам юриста, с 1 января 2025 года возобновлена ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров. В этом году прибавка составила 7,3% с января, а также дополнительные 2,2% с 1 февраля.

Итоговая индексация достигла 9,5%. Например, при пенсии в 20 тысячи рублей ежемесячная прибавка составит 1,9 тысячи рублей.