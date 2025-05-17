В Петергофе стартовал праздник фонтанов «Самсон. Возрождение»

На территории Государственного музея-заповедника «Петергоф» стартовал праздник фонтанов под названием «Самсон. Возрождение». В мероприятии задействованы свыше 200 артистов, включая солистов музыкальных театров, студентов творческих вузов и профессиональных танцоров Петербурга.

На лектории около фонтана возле фонтана «Ева» музейные эксперты поделятся малоизвестными фактами о военной истории Петергофа. У фонтана «Тритон» гости могут бесплатно отправить памятные открытки в любой город России.

Для юных посетителей от 12 лет разработан специальный путеводитель «Петергоф возрожденный». Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Также внимание на празднике уделят истории восстановления фонтана «Самсон». Как отметил генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков, послевоенное воссоздание скульптуры стало возможным благодаря сохранившимся любительским фотографиям, которые присылали со всей страны.

На празднике мы хотим рассказать историю его возрождения, собранную из хроник, документов, воспоминаний и дневников реставраторов и скульпторов, хроник и документов, подытожил Ковриков.

По его словам, современные реставраторы собрали уникальную коллекцию архивных материалов. Максимально точно воссоздать исторический облик фонтана помогли рабочие чертежи и личные дневники мастеров.