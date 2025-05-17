Правоохранители задержали стритрейсеров на парковке торгового центра в Кудрово

Полицейские пресекли несанкционированный съезд любителей уличных гонок на парковке торгового центра в Кудрово.

В ночь на 17 мая сотрудники Госавтоинспекции прервали незаконное мероприятие, в котором участвовали несколько десятков стритрейсеров. Прибывшие на место правоохранители проверили водителей на нарушения правил дорожного движения.

В результате проверки полицейские составили свыше десяти административных протоколов, в том числе за отсутствие страховых полисов и технические неисправности транспортных средств.

Пятеро участников гонок были доставлены в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, полицейские поместили пять автомобилей на штрафстоянку в связи с подозрением на изменение номеров агрегатов.