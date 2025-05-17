Суд оставил под стражей фигуранта дела о хищении у Мариинского театра

Суд отправил под стражу иностранца, обвиняемого в хищении 96 миллиона рублей при строительстве здания для Мариинского театра.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Его подозревают в крупном мошенничестве при выполнении госконтракта на строительство административного здания для Мариинского театра.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2023 года мужчина в сговоре с сообщниками подделал документы о поставках стройматериалов. Группа воспользовалась контрактом между Министерством культуры России и подконтрольной обвиняемому компанией ООО «Компания «НК-Сити» на строительство административно-производственного здания для Мариинского театра на улице Булавского.

Обвиняемые изготовили подложные документы, подтверждающие якобы выполненные поставки материалов и оборудования. В результате компания фигуранта смогла незаконно получить аванс в 95,9 миллиона рублей из федерального бюджета.

Правоохранители задержали подозреваемого 16 мая 2025 года, и в тот же день ему предъявили официальное обвинение. Следователи настаивали на аресте, указывая, что обвиняемый является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. А также что у злоумышленника есть заграничный паспорт, он часто выезжал за границу и может скрыться. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Адвокаты просили суд избрать более мягкую меру пресечения. Сторона защиты указывала на отсутствие прямых доказательств причастности их подзащитного к преступлению, наличие у него постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, легального источника дохода и двух малолетних детей.

Однако суд согласился с доводами следствия и заключил мужчину под стражу до 14 июля 2025 года.