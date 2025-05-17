Сын Михаила Ефремова рассказал об адаптации отца после освобождения

Сын актера Никита Ефремов рассказал об адаптации Михаила Ефремов после освобождения. По его словам, отца удивляют перемены, произошедшие в стране за время его отсутствия.

Михаил Ефремов заметил большое количество китайских автомобилей на улицах. Кроме того, он был удивлен, что Юрий Борисов сыграл Пушкина. Сын актера рассказал, что сейчас Ефремов восстанавливает здоровье по мере возможности.

Также в рамках шоу «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте» Ефремов-младший вспомнил о совместных съемках с отцом. Они работали вместе в сериалах «Оттепель» и «Полет», а также в фильме «Тетушки». Никита признался, что Михаилу Олеговичу сложно с ним работать, поскольку тот постоянно стремится что-то поправить в его игре.

Ранее Никита делился переживаниями о возвращении отца домой. Он описывал свои чувства как смесь страха и спокойствия, отмечая внутреннюю амбивалентность. По его словам, эта тема связана для него с глубокой печалью, но при этом он испытывает желание поддержать отца на эмоциональном уровне.

Напомним, Михаил Ефремов провел в колонии около 4,5 лет из назначенных 7,5 лет. В ходе суда он признал вину, раскаялся и пообещал отказаться от алкоголя. Его адвокат Юрий Падалко сообщал, что после освобождения актер отправится в Москву для лечения хронического заболевания легких.