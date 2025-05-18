Сотрудник полиции Петербурга задержан за попытку получить взятку в 1 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали сотрудника транспортной полиции по подозрению в попытке получения взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, оперуполномоченный подразделения Управления на транспорте по СЗФО требовал от свидетеля по уголовному делу миллион рублей за прекращение оперативно-розыскных мероприятий. Для передачи денег подозреваемый привлек своего знакомого в качестве посредника.

После того как свидетель обратился в правоохранительные органы, 17 мая злоумышленника задержали.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого по факту попытки получения взятки в особо крупном размере должностным лицом и посредничества во взяточничестве.

Фигурантам дела были предъявлены обвинения. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления и точный размер полученных денежных средств.