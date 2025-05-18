В понедельник станет известна личность представителя России на «Интервидении»

На шоу «Пусть говорят» раскроют имя российского участника «Интервидения-2025». Конкурс пройдет 20 сентября в Москве. Предполагается, что участниками станут более чем 20 стран.

В понедельник, 19 мая, в программе «Пусть говорят» на Первом канале назовут имя российского участника международного конкурса «Интервидение-2025».

Международный конкурс «Интервидение-2025» запланирован на 20 сентября. Мероприятие пройдет на московской площадке «Live Арена» Ожидается, что в нем примут участие представители свыше 20 стран.

Напомним, «Интервидение» — музыкальный конкурс, проводившийся с 1965 по 1977 год Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT). Формат был создан по аналогии с «Евровидением», организованным Европейским вещательным союзом после раскола OIRT. В отличие от «Евровидения», в «Интервидении» участвовали не только страны социалистического блока, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.

Стоит отметить, что 3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области.