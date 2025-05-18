Экс-участник группы «Ленинград» скончался после инсульта

Российская певица МакSим объявила о гибели своего клавишника Дмитрия Иванова. Музыкант скончался после нескольких недель в коме, вызванной обширным инсультом. Ранее Дмитрий Иванов играл в группе «Ленинград», но покинул коллектив в апреле. В своем прощальном сообщении он поблагодарил коллег и выразил готовность к новым проектам.

О критическом состоянии 41-летнего артиста стало известно в начале мая. Несмотря на усилия врачей, его здоровье не улучшилось. Коллеги и близкие Иванова до последнего надеялись на его выздоровление, однако мужчина так не пришел в сознание.

В своем обращении в соцсетях МакSим написала, что музыкант умер ранним утром. Она отметила его профессионализм, жизнелюбие и теплые отношения внутри коллектива, добавив, что верила в его пробуждение. Певица призналась, что пока не может осознать произошедшее.

Дата и место прощания с Дмитрием Ивановым пока не объявлены. Пользователи сети выразили соболезнования его семье и коллегам. Многие фанаты певицы отметили, что также надеялись на благополучный исход.