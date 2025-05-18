В Петербурге «Ночь музеев» собрала свыше 60 тысяч посетителей

Больше 60 тысяч человек посетили мероприятия акции «Ночь музеев — 2025» в Санкт-Петербурге. Культурная программа продолжалась 12 часов — с шести вечера 17 мая до шести утра 18 мая.

Участники акции смогли посетить 142 площадки, включая музеи, галереи, библиотеки, выставочные и концертные залы. На концерты в Большом и Малом залах Филармонии собрали 15 тысяч зрителей.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и Артиллерийский музей приняли по 8 тысяч посетителей каждый. Около 7,5 тысяч человек посетили кинопоказы в Петропавловской крепости.

Аналогичное количество зрителей собрали концерты в Академической Капелле и Музее железных дорог России. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Отметим, что тематикой акции в этом году стали «Герои». Данная концепция была разработана петербургскими музейными специалистами и получила одобрение Министерства культуры России.