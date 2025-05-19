Петербургский «ТранспортФест» представил своих информационных партнеров, обеспечивающих всестороннее освещение главного события транспортной отрасли.

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», «Авторадио Санкт-Петербург» проведет прямой эфир с места событий, расположившись в раритетном автобусе ПАЗ-3205 на Кленовой улице, предлагая гостям уникальную возможность увидеть работу радиостанции изнутри.

Также «Комсомольская правда» отпразднует свой юбилей на фестивале, организовав викторину на Манежной площади и представив проект видеоблогера AcademeG – ЗИЛ 600 сил – в зоне на Площади Белинского.

Телеканал «Санкт-Петербург» традиционно осуществит прямую трансляцию ретропарада, демонстрируя 322 единицы раритетной техники, и гала-концерта с участием известных артистов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ранее отмечал, что «ТранспортФест» не только демонстрирует историческую технику, но и служит платформой для обсуждения будущего транспорта, объединяя профессионалов, энтузиастов и горожан.

По словам главы Комитета по транспорту Валентина Енокоева, фестиваль играет важную роль в сохранении транспортного наследия и напоминает о пройденном пути отечественного транспорта молодому поколению.

В прошлом году в рамках «ТранспортФеста» состоялся парад ретро-транспорта, в котором приняли участие 321 единица техники, включая уникальные трамваи, автобусы и автомобили, которые прошли по улицам города, демонстрируя историю транспортного развития Санкт-Петербурга.