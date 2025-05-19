В Петербурге растет популярность франшиз в строительной сфере – Авито

Рост спроса на франшизы в Петербурге в строительной сфере оказался в начале 2025 года самым стремительным. В тренде — поиск партнерства в готовом бизнесе и желание купить готовый проект. А вот спрос на аренду бизнеса снизился. Об этих тенденциях рассказали эксперты Авито Бизнес 360.

В сфере строительства спрос на франшизы только в 1 квартале 2025 года вырос в 3,5 раза, при этом рост спроса на франшизы в целом прослеживался с 2024 года. На 13% за первый квартал года выросло число запросов на присоединение к готовому бизнесу в качестве партнера, рост того же показателя за год — на 20%. На спад на платформе пошли лишь запросы на аренду бизнеса.

Наибольший интерес к франшизам — в сфере производства, где «входной билет» в среднем обойдется в 150 тысяч рублей. Статус франчайзи в торговле ищут 16%, им придется выложить за него в среднем 600 тысяч рублей. На сферу услуг приходится 14% запросов от потенциальных франчайзи, средний размер паушального взноса в ней — 400 тыс. рублей.

«В первом квартале 2025 года спрос на франшизы остается на высоком уровне и продолжает показывать незначительный рост по сравнению с высоким сезоном — последним кварталом прошлого года. Предприниматели активно ищут проверенные и надежные модели для инвестиций. Порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело, и это позволяет начать бизнес с минимальными рисками. На пользу и уже отлаженные процессы», — пояснил Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360».

На фоне активного роста спроса в сфере франчайзинга предложение за год выросло лишь на 4%. Правда, эксперты Авито обнаружили местами и буквально взрывной рост: его показали арендный бизнес, выросший впятеро, и ПВЗ с ростом числа предложений в три раза. В первом квартале 2025 года 85% запросов на Avito Бизнес 360 пришлось на покупку готового бизнеса. При этом обозначилась новая яркая тенденция — поиск партнерских взаимоотношений. За квартал число подобных запросов выросло на 13%, а за год — на 20%. При покупке пользователи стали чаще отдавать предпочтение арендному бизнесу — рост 34%, ПВЗ — рост 30% и бизнесу в ИТ-сфере, где эксперты увидели рост 8%.