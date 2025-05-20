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Россияне начали чаще выбирать заграницу вместо юга России

Валерия Трусова
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Фото: Baltphoto

Несмотря на активное продвижение внутреннего туризма, российские граждане по-прежнему массово отдают предпочтение зарубежным курортам. Популярные направления – Турция, ОАЭ и Таиланд – сохраняют лидерские позиции даже в условиях подорожания.

Как сообщает «ФедералПресс», наблюдается устойчивая тенденция: с каждым годом все больше россиян отказываются от отдыха в Крыму и на Черноморском побережье в пользу международных поездок. В то время как экзотические Мальдивы и традиционные курорты Турции остаются востребованными, российские направления, несмотря на государственную поддержку, не могут конкурировать по популярности.

Ключевым фактором выбора в пользу зарубежья остается оптимальное соотношение цены и качества услуг. Для сравнения: семейный тур в Сочи на 10–12 дней для жителей северных регионов с двумя детьми обойдется минимум в 400 тысяч рублей, плюс около 150 тысяч рублей за авиабилеты.

Как отмечают эксперты, даже те туристы, которые регулярно отдыхали на Черном море, в нынешнем сезоне выбирают заграницу. При детальном расчете оказывается, что поездка за рубеж часто выходит экономически выгоднее.

Дополнительными аргументами стали отработанная за десятилетия инфраструктура, соответствующий мировым стандартам сервис, а также последствия экологической катастрофы на Черноморском побережье России, повлиявшие на привлекательность местных курортов.

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