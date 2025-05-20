Новый вид осьминога найден в глубоководном каньоне у побережья Австралии

В глубоководном каньоне у берегов Австралии был обнаружен новый вид осьминога. Этот осьминог-флэпджек имеет большие глаза и кроваво-красные щупальца.

Новому виду присвоили имя Opisthoteuthis carnarvonensis, или осьминог Карнарвона, в честь местности, где он был найден, пишет Planet Today.

Это десятый и последний новый вид, который был описан по образцам, которые были собраны во время рейса 2022 года на исследовательском судне Investigator под руководством CSIRO, национального научного агентства Австралии.

Судно совершило месячное путешествие для изучения малоизученных мест обитания и разнообразия морского дна в морских парках Гаскойн и каньоне Карнарвон у берегов Западной Австралии.

Это было первое научное морское обследование парков Гаскойн и Карнарвон-Каньон.

В ходе экспедиции специалисты применяли камеры, сети и сани для сбора образцов и получения изображений с глубины в тысячи метров.

После завершения экспедиции исследователи, систематики и партнерские музеи активно работали над идентификацией и описанием новых видов.

В новом исследовании Тристан Верхофф из Тасманийского музея и художественной галереи описал новый вид осьминога-флэпджека.

Ученые составляют список новых видов по результатам экспедиции 2022 года.

Эти открытия помогают морским управляющим лучше сохранять и защищать разнообразие морской жизни. Осьминог Карнарвона-флэпджека – это маленький студенистый глубоководный осьминог.

Осьминоги-флэпджеки являются разновидностью осьминогов-цирратов или «думбо».

Осьминог-флэпджек способен сплющивать свое тело, принимая форму блина, или вытягиваться. Они имеют большие глаза, что повышает их способность обнаруживать добычу в слабо освещенных глубинах. Они питаются червями и мелкими ракообразными.

Образцы, которые были использованы для описания нового вида, были собраны на глубине 1044–1510 метров в каньоне Карнарвон и морских парках Гаскойн.