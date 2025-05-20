В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд в такси для беременных

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с инициативой о введении бесплатного проезда в такси для беременных женщин.

Как сообщает «360.ru», Лантратова напомнила, что Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года дал поручение разработать меры по улучшению качества такси-перевозок для семей с детьми. Она подчеркнула необходимость комплексной поддержки родителей, включая период беременности.

Лантратова отметила, что беременные женщины вынуждены совершать частые поездки в медицинские учреждения, зачастую расположенные на значительном расстоянии от места жительства. При этом они несут существенные расходы на медицинское обслуживание и сталкиваются с неудобствами при использовании общественного транспорта.

Депутат привела в пример успешную реализацию аналогичной инициативы в Рязани, где студенткам в положении предоставили право бесплатного пользования социальным такси для посещения лечебных и государственных учреждений.