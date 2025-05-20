Петербуржцы могут попасть в любые библиотеки России одновременно

В Петербурге с 2009 года работает Корпоративная сеть общедоступных библиотек (КСОБ), объединяющая 200 учреждений (17 ЦБС и 4 городские библиотеки). Для доступа достаточно единого читательского билета.

Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург», хотя не стоит ожидать, что нужные издания окажутся в ближайшей библиотеке, искать их по всему городу тоже не придется — книги можно заказать через портал КСОБ с доставкой в выбранное отделение. Большинство изданий доступны на месяц с возможностью продления на две недели.

Система также позволяет удаленно работать с фондами других регионов России. Читатели могут бесплатно получить цифровой доступ к архивам Российской государственной библиотеки в Москве (без физической выдачи). Есть и возможность посещения «электронных читальных залов» зарубежных книгохранилищ.