Речные прогулки в Петербурге станут прозрачнее и доступнее 

Власти Санкт-Петербурга рассматривают идею создания государственного или единого оператора речных причалов. Целью является повышение доступности и прозрачности этой туристической услуги.

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев выразил обеспокоенность нынешней ситуацией. В эксклюзивном интервью шеф-редактора Business FM Петербург Максима Морозова он заявил о сложности получения информации о расписании судов, удобствах на причалах и оптимальных маршрутах.

Он подчеркнул необходимость предоставления равных возможностей для всех перевозчиков. Каждый из них должен иметь возможность швартоваться у любого причала по заранее согласованному расписанию.

В качестве возможного решения Енокаев предложил создание единого билетного оператора. Это позволит перевозчикам получать доход за перевозку, а также обеспечит единый маркетинг услуги.

По мнению Енокаева, в Санкт-Петербурге отсутствует узнаваемый бренд речных прогулок. Несмотря на потенциал, эта услуга недостаточно востребована среди туристов.