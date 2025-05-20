Народный артист СССР Юрий Владимиров будет похоронен на Даниловском кладбище

Народного артиста СССР, педагога и хореографа Юрия Владимирова похоронят 22 мая. Местом упокоения станет Даниловское кладбище в Москве.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Церемония прощания состоится в Главном фойе исторического здания Большого театра.
В театре уточнили расписание мероприятий на 22 мая. В Храме иконы Божией Матери «Нечаянная радость» пройдет отпевание, начало в 11:00.
Прощание в Большом театре начнется в 14:00. Артист ушел из жизни 19 мая на 84-м году жизни.