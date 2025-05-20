Народный артист СССР Юрий Владимиров будет похоронен на Даниловском кладбище

Один из ключевых питающих пунктов Адмиралтейского района ко Дню Победы получил новое имя — подстанция «Тумановская». Фасад здания также украсит памятный знак с изображением героя-энергетика, разработавшего проект электропередачи Волховская ГЭС — Ленинград по дну Ладожского озера. «Никодим Туманов, в честь которого мы переименовали эту подстанцию — талантливый инженер и мужественный человек. Он разработал проект линии электропередачи «Кабель жизни», участвовал в строительстве электрозаграждений на Лужском рубеже, был награжден орденами и медалями. После войны продолжил трудиться в компании, восстанавливал электросетевой комплекс», — отметил генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин. Этот важный объект энергетики Санкт-Петербурга работает с 1933 года и на протяжении долгих лет был основным источником питания для завода «Красный треугольник». Сегодня полностью реконструированная в 2021 году подстанция, снабжает электричеством важнейшие объекты транспортной...