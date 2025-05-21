Прокуратура потребовала ремонта каруселей в парке «Сосновка»

Прокуратура Санкт-Петербурга выявила нарушения в работе аттракционов. На каруселях обнаружены неисправности креплений, коррозия и повреждения краски.
Сотрудники прокуратуры Выборгского района Северной столицы провели проверку исполнения законодательства, касающегося безопасности детей.
В ходе инспекции установлено, что в парке «Сосновка» аттракционы «Мельница» и «Колокольчик» эксплуатируются с нарушениями. Среди недостатков были отмечены неисправности крепежных элементов, признаки коррозии на движущихся частях, а также повреждения лакокрасочного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.
Результаты проверки ведомство оформило в виде представления в адрес администрации Выборгского района. Надзорное ведомство продолжает контролировать процесс устранения нарушений.