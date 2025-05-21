Мария Захарова призналась в любви к Петербургу и назвала его уникальным явлением

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова поделилась впечатлениями о Санкт-Петербурге, назвав его «самоценным» и «прекрасным» городом, который невозможно сравнивать с другими.

В разговоре с журналистами на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) Захарова отметила, что ей нравятся каналы, дворцы, мосты, дворики и общая панорама города. Она также подчеркнула, что ей нравится область, и что Москва и Санкт-Петербург неотделимы от нее. Хотя субъекты разные, все это обладает единым духом.

Она призналась, что в последние годы старается приезжать в Северную столицу как можно чаще и каждый раз открывает для себя новые места. Особенное впечатление на нее произвел парк «Александрия» в Петергофе.

«Я в абсолютном восторге! Надо отдать должное тому, на каком уровне сейчас все находится. Как это отремонтировано, отреставрировано, а где-то воссоздано с нуля. С какой любовью и, конечно, материальными затратами. Но это и есть историческая память, культура, сохраненная для будущих поколений» — сказала Захарова.

Чиновница подчеркнула, что Санкт-Петербург для нее — город, который невозможно сравнивать с другими, поскольку он самоценен, прекрасен и является, по мнению Захаровой, уникальным явлением в истории человечества.