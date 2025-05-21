Новый троллейбус «Адмирал» покажут на «ТранспортФесте» в Петербурге

Обновленную модель троллейбуса «Адмирал» представят на фестивале «ТранспортФест». Транспортное средство оснащено теплыми полами и системой контроля водителя.

В числе ключевых новинок мероприятия — модернизированный троллейбус «Адмирал» от российского разработчика и производителя электротранспорта для городской среды компании «ПК Транспортные системы» (ООО «ПК ТС»).

Данная модель уже завершила финальные испытания на улицах Петербурга, а также была представлена специалистам на московской выставке «ЭлектроТранс». Троллейбус впервые будет продемонстрирован широкой аудитории в рамках фестиваля.

При модернизации троллейбуса инженеры «ПК Транспортные системы» сосредоточились на повышении гибкости конфигурации и увеличении автономного хода. Теперь транспортное средство может комплектоваться накопителями энергии, обеспечивающими движение без контактной сети на расстояния до 60 километров.

В обновленной версии «Адмирала» использованы комплектующие петербургских предприятий. Тяговое электрооборудование, зарядное устройство и панель управления разработаны ООО «НПП «ЭПРО», тяговые аккумуляторные батареи поставлены ООО «САЭ», а компрессорный агрегат изготовлен ООО «АРСМАШ». Об этом сообщили в пресс-службе ПК «Транспортные системы».

Генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин заявил, что компания устанавливает новые стандарты в сфере городского электротранспорта. По его словам, в обновленной модели усилены как технические характеристики — тяговая система, автономный ход, системы безопасности. Кроме того, транспортное средство оснащено теплым полом, усовершенствованным интерьером и современной подсветкой.

Для безопасности предусмотрены система мониторинга состояния водителя с автоматической остановкой при потере концентрации и модернизированный механизм дверей с защитой от защемления. Также модель получила систему приоритетного проезда перекрестков и улучшенные динамические показатели привода.

Отметим, ранее сообщаел вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, VI Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест» будет проходить в Петербурге с 22 по 24 мая на Манежной площади. В программе мероприятия будут доступны: парад ретротехники, конкурс профессионального мастерства среди водителей, выставка инновационного транспорта и деловая программа. В 2024 году мероприятие посетили свыше 120 тысяч человек.