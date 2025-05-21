Депутат Бессараб заявила, что в России никогда не отменят пенсии по старости

Депутат Госдумы Светлана Бессараб опровергла заявление журналиста на программе «Соловьев Live» Сергея Мардана, подчеркнув, что в России не отменят пенсии по старости, поскольку законодательство защищает права граждан и не допускает ухудшения их положения. Сергей Мардан выступил с инициативой о полной отмене таких выплат.

В беседе с NEWS.ru Бессараб заявила, что в России ни при каких обстоятельствах не отменят пенсии по старости. Она подчеркнула, что российское законодательство гарантирует защиту прав пенсионеров и не допускает ухудшения их положения, включая обязательную индексацию выплат не ниже уровня инфляции. Бессараб уверенно заверила, что никто не лишит граждан их пенсионных прав.

Она разъяснила, что размер пенсии определяется исключительно трудовым стажем и заработком человека, а не социальным статусом, демографическими факторами или количеством воспитанных детей. По словам депутата, пенсионная система построена строго на принципах учета трудового вклада каждого гражданина.