Сотрудники Росгвардии помогли ежу безопасно покинуть проезжую часть

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спасли ежа, оказавшегося на проезжей части. Специалисты аккуратно перенесли животное на газон.

Пользователи в социальных сетях обсуждают кадры с видеорегистратора, на которых запечатлен еж, переходящий дорогу по пешеходному переходу. На видео видно, как водитель остановил автомобиль, чтобы пропустить животное.

Позже сотрудники вневедомственной охраны помогли ежу, оказавшемуся на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Используя головной убор и журнал, сотрудник ведомства аккуратно перенес свернувшееся в клубок животное на газон.

После того как еж покинул проезжую часть и продолжил движение, сотрудники Росгвардии вернулись к исполнению служебных обязанностей.