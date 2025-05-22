На все готовое: 72% новостроек Петербурга предлагают продаются с отделкой

На рынке новостроек Петербурга в первом квартале 2025 года более 72% объектов предлагаются с различными вариантами отделки – от минимальной чистовой до предчистовой (white box), выяснили аналитики девелопера «Главстрой Санкт-Петербург». Популярность готовых решений продолжает расти на фоне сохранения высоких процентных ставок и нежелания клиентов заниматься ремонтными работами самостоятельно.

Особенно заметно увеличился интерес к квартирам с предчистовой отделкой (white box) – их доля в общем объеме за год выросла на 4,1% и составила почти 25%. При этом полностью готовые к заселению квартиры по-прежнему лидируют, занимая 46,7% рынка. Категория меблированного жилья практически сошла на нет: с 4% в прошлом году до 0,1% в текущем периоде.

Основными причинами выбора квартир с отделкой эксперты называют желание сэкономить время и финансы. Для клиентов, использующих льготные ипотечные продукты, это особенно актуально: отделка от строительной компании включается в ипотечный кредит под 6%, тогда как на самостоятельный ремонт придется брать потребительский кредит по значительно более высоким ставкам.

Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург» , пояснил, что текущая ситуация демонстрирует стабильный спрос на жилье, готовое к заселению, но без навязывания конкретных дизайнерских решений. По его наблюдениям, современные покупатели стремятся самостоятельно обустраивать интерьер, но при этом хотят избежать хлопот с проведением ремонтных работ.