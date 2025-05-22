По улицам Петербурга проедут два тематических трамвая

В Московском районе Санкт-Петербурга начал работу патриотический проект «Улицы Победы», посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. На маршруты вышли тематические трамваи, оформленные в честь героев, именами которых названы улицы района.

Трамваи на маршрутах «Улица Типанова» и «Улица Гастелло» украшены уникальным дизайном, посвященным героям СССР: пулеметчику Александру Типанову и летчику Николаю Гастелло. На бортах вагонов размещены QR-коды, позволяющие пассажирам узнать больше о подвигах этих героев. Внутри салонов транслируется тематический контент, включая исторические хроники, биографии и инфографику, что делает поездку не только удобной, но и познавательной.

Пока транспорт курсирует по маршрутам № 43 и 45. После восстановления движения у Парка Победы трамваи планируют вернуть на маршрут № 29, который проходит через улицы Типанова и Гастелло.

Цель проекта – сохранить память о героях войны и тружениках тыла, а также познакомить жителей и гостей города с историей ленинградских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В Комтрансе добавили, что отдельное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи.

Отметим, что ранее представители СПб ГУП «Пассажиравтотранс» представили автобусы, украшенные символикой 80-й годовщины Победы.