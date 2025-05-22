Клуб продюсеров АСИ объединит бизнес и креативные индустрии Петербурга

В Санкт-Петербурге начал работу Клуб продюсеров Агентства стратегических инициатив (АСИ). Проект призван стать площадкой для совместных инициатив и стратегического развития сектора.

На данный момент в сообщество вошли свыше тысячи предпринимателей, заинтересованных в реализации совместных проектов и выработке стратегии межотраслевого сотрудничества.

В ходе церемонии открытия участникам представили деятельность Центра развития креативной экономики АСИ и его программу мероприятий. Как отметила директор Центра Екатерина Черкес-заде, новая платформа создана для организации профессионального взаимодействия и обмена практиками между игроками креативного сектора.

Одним из ключевых анонсов мероприятия стало представление Международной конференции по креативной экономике (RICS), где планируется обсудить текущие тенденции и перспективы развития отрасли.

Как заявил Дмитрий Тиморшин, создание клуба направлено на стимулирование инновационных процессов и делового партнерства, что должно способствовать росту креативной экономики как в Северной столице, так и в России в целом.