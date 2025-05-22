С июня в России изменятся правила начисления пенсий и пособий

С 1 июня 2025 года в России изменятся правила начисления пенсий и социальных выплат для отдельных категорий граждан.

Граждане, достигшие 80 лет, получат дополнительную выплату в размере 8,9 тысячи рублей. Аналогичная сумма положена тем, кому в мае текущего года установили инвалидность I группы. Если пенсионер одновременно попадает под обе категории, надбавка начисляется только по одному основанию.

Пенсионеры, на содержании которых находятся иждивенцы, смогут получать доплату к страховой пенсии в размере 2,9 тысячи рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи. Максимальное количество иждивенцев, учитываемых при расчете, – три человека.

Для работающих пенсионеров с 1 июня предусмотрена корректировка выплат с учетом всех пропущенных индексаций за период трудовой деятельности. Напомним, что с 2025 года возобновлена индексация страховой части пенсии для этой категории.

Также изменятся правила расчета социальных пособий для заявлений, поданных после 1 июня. При определении размера выплат будут учитываться алименты, указанные в нотариальном соглашении, если их сумма не ниже установленного Семейным кодексом минимума. Доходы несовершеннолетних, проходящих официальное обучение, исключаются из расчета среднедушевого дохода семьи.