Котов заявил, что России нужна профессия «книжный продюсер»

В России активно развивается писательское сообщество: создается единый реестр авторов, укрепляются связи между творческими объединениями. По мнению экспертов, пришло время сделать голос литераторов более весомым в медиапространстве.

Президент фестивального движения «Книжные маяки России» и член правления Союза писателей России в эксклюзивном интервью «Петербургскому дневнику» отметил, что с приходом Владимира Мединского на пост главы Союза писателей началась масштабная работа по формированию общероссийского реестра авторов и консолидации литературных сообществ. Важно, чтобы мнение писателей звучало не тише, а громче, чем у блогеров, – четко и внятно. Задача – поднять статус профессии писателя до уровня банкиров, юристов или топ-менеджеров.

Государственное книгоиздание могло бы освободить авторов от необходимости подрабатывать на стороне, позволив им сосредоточиться на творчестве. При этом сами литераторы, как Олег Рой, должны активнее осваивать медиатехнологии.

Кроме того, в стране необходимо развивать новую специальность – книжного продюсера. Это не просто литагент, работающий с авторскими правами, а эксперт по медийному продвижению, брендингу и аудиторному охвату. Именно такие специалисты станут ключевыми игроками в организации книжных фестивалей и популяризации литературы.