В Крыму стартовал второй кинофестиваль «Мост» при поддержке Минкульта

В Крыму на площадках контент-студии «Юг.Кино» и Академии творческих индустрий «Меганом» во второй раз открылся кинофестиваль «Мост», включенный в 2025 году в перечень национальных кинофестивалей России. Мероприятие в этом году проходит при официальной поддержке Министерства культуры РФ.

Лейтмотивом фестиваля, приуроченного к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, стали темы героизма, исторической памяти и связи поколений. Слоган «Кино, которое объединяет» подчеркивает роль кинематографа как моста между эпохами.

В программу вошли художественные и документальные фильмы, сериалы, а также премьеры и ретроспективы, посвященные подвигам героев — от участников Великой Отечественной войны и СВО до выдающихся деятелей науки, спорта и культуры.

Особое внимание уделено молодежному конкурсу «Мост.Горизонты», где начинающие режиссеры, сценаристы и студенты творческих вузов представят свои работы экспертам индустрии.

Помимо кинопоказов, гостей ждут дискуссии, мастер-классы, выступления звезд и концерты. Открытие фестиваля 23 мая украсило выступление группы Uma2rman с саундтреками из культовых проектов, таких как «Ночной дозор», «Папины дочки» и «Последний богатырь». В рамках программы также запланированы перформансы Меги Гогитидзе, Гоши Куценко и группы «ГК».

Фестиваль завершится церемонией награждения победителей и показом фильмов под открытым небом, подтверждая статус «Моста» как ключевой площадки для диалога традиций и новаторства в российском кино.