В рамках «ТранспортФеста» наградили победителей конкурса «Синяя лента» 

На Манежной площади состоялось награждение победителей конкурса «Синяя лента» и дефиле в рамках VI Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест». Конкурс был посвящен разработке дизайна альтернативной форменной одежды для работников общественного транспорта.

Мероприятие было организовано под эгидой Комитета по транспорту, при участии ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Петербургский метрополитен». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Конкурс привлек 90 молодых дизайнеров из России и ближнего зарубежья, которые представили более чем 480 эскизов. В финал было отобрано 29 лучших проектов, продемонстрированных в ходе модного показа в Санкт-Петербургском университете промышленных технологий и дизайна.

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев поблагодарил, организаторов и членов жюри за вклад в развитие корпоративного стиля петербургского транспорта. Он также выразил уверенность, что лучшие идеи конкурса будут реализованы в новой форменной одежде для работников отрасли.

Енокаев поздравил победителей и пожелал им неиссякаемого вдохновения, креативных идей и признания их таланта.