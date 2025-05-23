Петербургская подземка судится с террористами из-за взрыва в метро

Ленинский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск от городского метрополитена к лицам, совершившим теракт в апреле 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

Об этом проинформировала глава Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

В исковом заявлении истец указал требование о взыскании с ответчиков 67 млн рублей.

Метрополитен понес материальный ущерб в результате совершeнного преступления, который включает выплаты пострадавшим, расходы на ликвидацию последствий взрыва в вагоне и стоимость самого вагона.

Материалы дела уже переданы судье для рассмотрения.

В результате теракта погибло 16 человек, в том числе сам смертник, свыше 100 человек получили травмы различной степени тяжести.

Специалистам удалось предотвратить еще одну трагедию, которая планировалась на станции метро «Площадь Восстания», путем обнаружения и обезвреживания еще 1 бомбы.