Бастрыкин поручил проверить ход расследования о нападении мигранта с кувалдой

В СМИ появилась информация о происшествии в поселке Парголово, где мигрант совершил нападение на двух рабочих. Сообщается, что причиной стало недовольство шумом от ремонта в соседней квартире.

Нападавший использовал кувалду, причинив пострадавшим телесные повреждения. Помимо этого, он повредил имущество, оцениваемое в сумму свыше 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

По факту произошедшего Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову предоставить отчет о ходе расследования.