Владимир Путин поздравил «Зенит» со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил футбольный клуб «Зенит» со 100-летним юбилеем.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер зачитал поздравительное обращение президента на матче легенд к 100-летию клуба в Санкт-Петербург.

В своем послании глава государства отметил яркий путь развития клуба от кружка Ленинградского металлического завода до одного из ведущих спортивных клубов страны.

Путин подчеркнул, что «Зенит» сохраняет традиции, заложенные предыдущими поколениями игроков и тренеров, и продолжает их развивать. По его словам, такие качества команды, как сплоченность и уверенность в своих силах, неоднократно помогали ей добиваться побед как на российских, так и на международных турнирах.

Президент также отметил вклад болельщиков в успехи клуба, указав на их постоянную поддержку команды.

Отметим, что ранее главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поздравил футбольный клуб «Зенит» и его болельщиков с вековым юбилеем и отметил историческую связь между двумя командами.