ФК «Зенит» обыграл «Зенит Ленинград» в юбилейном матче легенд

Футбольный клуб «Зенит Санкт-Петербург» одержал победу над «Зенитом Ленинград» со счетом 3:1 в товарищеском матче легенд, приуроченном к 100-летию петербургского клуба.

В составе победителей голы забили Александр Кержаков на 5-й минуте, Андрей Аршавин на 24-й и Александр Анюков на 30-й минуте. Единственный мяч у «Зенита Ленинград» забил Павел Погребняк на 66-й минуте.

В составе «Зенита Ленинград» сыграли бывший защитник сборной Португалии Фернанду Мейра, экс-игрок «Зенита» итальянец Доменико Кришито, бельгийский защитник Николас Ломбертс, выигравший Кубок УЕФА с петербургским клубом, а также португалец Мигель Данни, обладатель Суперкубка УЕФА в составе сине-бело-голубых.

Напомним, что 25 мая «Зенит» отметил 100-летие. Клуб является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, 10-кратным чемпионом России, пятикратным победителем Кубка страны и девятикратным обладателем Суперкубка России. Также в активе команды один титул чемпиона СССР и одна победа в Кубке СССР.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин и главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поздравили клуб из Северной столицы с юбилеем.